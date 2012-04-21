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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 21 апреля 2012
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2012, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, группа A, 40 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
60'
Л. Траоре
73'
Л. Траоре
78'
А. Аршавин
80'
Р. Широков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Замена
А. Фидлер
️️️️
В. Кулик
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Кержаков
Замена
М. Уренья
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
А. Аршавин
Желтая карточка
А. Бухаров
ГОЛ! 2:2!
Р. Широков
Пас отдал
А. Бухаров
ГОЛ! 2:1!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
А. Розина
️️️️
С. Семак
Травма
Л. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Пиццелли
Замена
М. Комков
️️️️
Д. Цораев
Замена
А. Бухаров
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Желтая карточка
Л. Траоре
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
Д. Цораев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
6
Давид Цораев
ПВ
90
Ласина Траоре
(К)
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
14
Рогочий
5
Армаш
34
Козлов
55
Кулик
8
Тлисов
11
Букур
9
Пиццелли
6
Цораев
90
Траоре
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
34
Быстров
28
Аршавин
11
Кержаков
55
Кулик
10
Фидлер
10
Фидлер
55
Кулик
6
Цораев
10
Комков
10
Комков
6
Цораев
11
Букур
11
Уренья
11
Уренья
11
Букур
11
Кержаков
18
Зырянов
18
Зырянов
11
Кержаков
37
Семак
27
Розина
27
Розина
37
Семак
34
Быстров
11
Бухаров
11
Бухаров
34
Быстров
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
1
Станислав Намашко
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:30 (прямая)
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