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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Зенит
Янг Бойз - Зенит: обзор матча 17 февраля 2011
Янг Бойз
17.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Зенит
46'
С. Лулич
90+4'
Э. Маюка
20'
Н. Ломбертс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Зенит
ГОЛ! 2:1!
Э. Маюка
+4
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Д. Дежен
Вторая желтая
В. Быстров
Желтая карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
А. Неф
Замена
М. Раймонди
️️️️
Э. Дудар
Желтая карточка
Э. Дудар
Замена
Ф. Мейра
️️️️
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Данни
ГОЛ! 1:1!
С. Лулич
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
В. Быстров
️️️️
Д. Лазович
Травма
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
Травма
С. Лулич
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ломбертс
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
(К)
ВР
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
5
Эмилиано Дудар
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЛП
16
Морено Костанцо
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
23
Скотт Суттер
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
7
Давид Дежен
РФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Янг Бойз
28
Хрвое Буковски
ВР
6
Хассан Линжани
ЦЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Марио Раймонди
ЛП
23
Маттео Тосетти
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
3-4-3
1
Вельфли
16
Аффольтер
5
Дудар
13
Неф
3
Эль-Жемаль
16
Костанцо
6
Дубе
23
Суттер
19
Лулич
12
Бьенвеню
7
Дежен
4-2-3-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
15
Широков
27
Денисов
27
Лазович
10
Данни
11
Ионов
11
Кержаков
5
Дудар
16
Раймонди
16
Раймонди
5
Дудар
6
Ломбертс
6
Мейра
6
Мейра
6
Ломбертс
15
Широков
37
Семак
37
Семак
15
Широков
27
Лазович
34
Быстров
34
Быстров
27
Лазович
Остались в запасе
Янг Бойз
Зенит
6
Хассан Линжани
ЦЗ
28
Хрвое Буковски
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
6
Хассан Линжани
ЦЗ
28
Хрвое Буковски
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Янг Бойз - Зенит
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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