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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Испания
Германия - Испания: обзор матча 07 июля 2010
Германия
07.07.2010, среда, 22:30
Чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Испания
73'
К. Пуйоль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Испания
+3
Замена
К. Марчена
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Д. Сильва
️️️️
Педро
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Вилья
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 0:1!
К. Пуйоль
Пас отдал
Хави
Замена
Т. Кроос
️️️️
П. Троховски
Замена
М. Янсен
️️️️
Д. Боатенг
Травма
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
15
Петр Троховски
ПВ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
АП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Германия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
17
Боатенг
3
Фридрих
0
Мертезакер
0
Лам
7
Швайнштайгер
6
Хедира
10
Подольски
10
Озил
15
Троховски
0
Клозе
4-2-3-1
1
Касильяс
3
Пике
5
Пуйоль
15
Рамос
11
Капдевила
5
Бускетс
14
Алонсо
11
Педро
8
Хави
6
Иньеста
7
Вилья
17
Боатенг
7
Янсен
7
Янсен
17
Боатенг
15
Троховски
8
Кроос
8
Кроос
15
Троховски
6
Хедира
23
Гомес
23
Гомес
6
Хедира
14
Алонсо
4
Марчена
4
Марчена
14
Алонсо
11
Педро
21
Сильва
21
Сильва
11
Педро
7
Вилья
9
Торрес
9
Торрес
7
Вилья
Остались в запасе
Германия
Испания
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Марко Марин
АП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Германия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрош
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:25 (прямая)
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