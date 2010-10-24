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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлист
Мариуполь - Металлист: обзор матча 24 октября 2010
Мариуполь
24.10.2010, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Металлист
39'
К. Ярошенко
45'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлист
Замена
С. Барилко
️️️️
М. Девич
Замена
А. Воробей
️️️️
К. Хавьер
Желтая карточка
А. Путивцев
Замена
С. Кайта
️️️️
Тайсон
Замена
А. Западня
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
В. Насибулин
️️️️
А. Яценко
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
ГОЛ! 1:0!
К. Ярошенко
Желтая карточка
И. Козориз
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
38
Дмитрий Тищенко
ОП
27
Андриан Пуканыч
(К)
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
(К)
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
13
Артем Черный
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
11
Сергей Барилко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
3-3-2-2
1
Романенко
56
Козориз
51
Яценко
24
Чучман
5
Путивцев
38
Тищенко
14
Савин
27
Пуканыч
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
69
Антонов
3-3-1-2
81
Дишленкович
26
Обрадович
18
Гуйе
37
Бордиян
3
Вильягра
5
Шелаев
13
Фининьо
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
11
Кривошеенко
14
Западня
14
Западня
11
Кривошеенко
27
Пуканыч
13
Яворский
13
Яворский
27
Пуканыч
51
Яценко
89
Насибулин
89
Насибулин
51
Яценко
32
Девич
11
Барилко
11
Барилко
32
Девич
11
Тайсон
2
Кайта
2
Кайта
11
Тайсон
10
Хавьер
9
Воробей
9
Воробей
10
Хавьер
Остались в запасе
Мариуполь
Металлист
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
1
Максим Старцев
ВР
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Мариуполь - Металлист
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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