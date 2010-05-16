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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Cибирь
Зенит - Cибирь: обзор матча 16 мая 2010
Зенит
16.05.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Cибирь
60'
Р. Широков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Cибирь
Замена
А. Розина
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
А. Антипенко
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
Е. Филипенко
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Климавичус
Травма
А. Климавичус
Замена
А. Антипенко
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
В. Ковалевски
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Чижек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Широков
Желтая карточка
И. Крижанац
11'
Желтая карточка
Н. Валентич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
28
Арунас Климавичус
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
2
Алексей Аравин
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
19
Александр Антипенко
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
10
Данни
18
Зырянов
15
Широков
34
Быстров
11
Кержаков
4-4-2
30
Ковалевски
3
Валентич
24
Филипенко
17
Бухряков
3
Молош
2
Аравин
28
Климавичус
8
Макаренко
22
Чижек
13
Медведев
11
Дегтярев
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
34
Быстров
27
Розина
27
Розина
34
Быстров
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
22
Чижек
8
Васильев
8
Васильев
22
Чижек
28
Климавичус
9
Нагибин
9
Нагибин
28
Климавичус
11
Дегтярев
19
Антипенко
19
Антипенко
11
Дегтярев
Остались в запасе
Зенит
Cибирь
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Шуленин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Шуленин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Cибирь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
С. Хральцов (оба - Москва)
Резервный судья:
В. Казьменко (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:00 (прямая) "Первый" 13:50 (прямая)
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