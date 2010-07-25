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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак-Нальчик
ЦСКА - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 июля 2010
ЦСКА
25.07.2010, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
45+3'
Т. Нецид
8'
Д. Сирадзе
44'
Г. Гогуа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак-Нальчик
Замена
Н. Маляров
️️️️
В. Дядюн
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Е. Алдонин
️️️️
П. Мамаев
Замена
Гильерме
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
Д. Сирадзе
Замена
Секу
️️️️
М. Гонсалес
Замена
А. Щаницин
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 1:2!
Т. Нецид
Пас отдал
М. Гонсалес
+3
ГОЛ! 0:2!
Г. Гогуа
Пас отдал
В. Хатаженков
Желтая карточка
Г. Гогуа
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Шемберас
ГОЛ! 0:1!
Д. Сирадзе
Пас отдал
К. Гетериев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Казбек Гетериев
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Давид Сирадзе
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
15
Одиа
5
Шемберас
11
Гонсалес
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Красич
15
Нецид
4-1-3-1-1
30
Отто
7
Хатаженков
5
Васин
20
Джудович
15
Кисенков
13
Гетериев
31
Леандро
11
Концедалов
7
Гогуа
8
Сирадзе
17
Дядюн
10
Мамаев
20
Алдонин
20
Алдонин
10
Мамаев
11
Гонсалес
26
Секу
26
Секу
11
Гонсалес
17
Красич
17
Гильерме
17
Гильерме
17
Красич
7
Гогуа
13
Щаницин
13
Щаницин
7
Гогуа
17
Дядюн
7
Маляров
7
Маляров
17
Дядюн
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак-Нальчик
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча ЦСКА - Спартак-Нальчик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Н.Богач (Люберцы)
И.Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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