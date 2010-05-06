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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак-Нальчик
Зенит - Спартак-Нальчик: обзор матча 06 мая 2010
Зенит
06.05.2010, четверг, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
65'
В. Быстров
71'
Р. Широков (П)
74'
Данни
90'
Н. Маляров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 3:1!
Н. Маляров
Замена
М. Канунников
️️️️
Данни
Желтая карточка
Р. Широков
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Быстров
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 3:0!
Данни
Пас отдал
В. Файзулин
Желтая карточка
Г. Гогуа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Широков
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Концедалов
Травма
Р. Концедалов
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
В. Файзулин
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Хусти
Замена
Д. Русич
️️️️
Д. Сирадзе
Травма
Д. Сирадзе
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
5
Виктор Васин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
13
Казбек Гетериев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
31
Леандро
ПП
14
Патрик
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
4-4-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
4
Крижанац
22
Анюков
9
Хусти
15
Широков
27
Денисов
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
4-3-1-2
30
Отто
5
Васин
20
Джудович
25
Амисулашвили
21
Филатов
13
Гетериев
11
Концедалов
7
Гогуа
13
Щаницин
8
Сирадзе
17
Дядюн
9
Хусти
20
Файзулин
20
Файзулин
9
Хусти
34
Быстров
11
Ионов
11
Ионов
34
Быстров
10
Данни
99
Канунников
99
Канунников
10
Данни
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
11
Концедалов
7
Маляров
7
Маляров
11
Концедалов
8
Сирадзе
15
Русич
15
Русич
8
Сирадзе
Остались в запасе
Зенит
Спартак-Нальчик
30
Юрий Жевнов
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
31
Леандро
ПП
14
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
31
Леандро
ПП
14
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Зенит - Спартак-Нальчик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Хачатуров (оба - Ростов-на-Дону)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая); "Россия 2" 18:30 (прямая)
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