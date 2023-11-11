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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 11 ноября 2023
Крылья Советов
11.11.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Урал
14'
Б. Гарре (П)
66'
В. Шитов
90+7'
В. Писарский
46'
С. Бегич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Урал
ГОЛ! 3:1!
В. Писарский
90'
+7
Желтая карточка
В. Писарский
90'
+6
Желтая карточка
Р. Ежов
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
Ю. Газинский
90'
+3
Желтая карточка
С. Бегич
Замена
Г. Зотов
️️️️
Б. Гарре
89'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Ю. Горшков
89'
Желтая карточка
Б. Гарре
87'
83'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
В. Писарский
️️️️
Н. Салтыков
83'
Желтая карточка
А. Рахманович
79'
Замена
А. Рахманович
️️️️
В. Шитов
76'
70'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ф. Сунгатулин
ГОЛ! 2:1!
В. Шитов
Пас отдал
Н. Салтыков
66'
Желтая карточка
Г. Бейл
57'
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Бегич
Пас отдал
Э. Бикфалви
46'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Т. Аюпов
46'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Юшин
35'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
34'
Желтая карточка
И. Помазун
25'
Желтая карточка
А. Егорычев
Пенальти не реализован!
Ф. Костанца
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Гарре
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
(К)
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
15
Денис Кулаков
(К)
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
11
Амар Рахманович
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
4-1-3-2
1
Ломаев
4
Горшков
3
Солдатенков
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
7
Гарре
14
Салтыков
29
Ежов
73
Шитов
15
Рассказов
3-4-1-2
1
Помазун
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
15
Кулаков
8
Аюпов
6
Сунгатулин
44
Малькевич
5
Егорычев
7
Юшин
10
Бикфалви
7
Гарре
31
Зотов
31
Зотов
7
Гарре
4
Горшков
21
Иванисеня
21
Иванисеня
4
Горшков
73
Шитов
11
Рахманович
11
Рахманович
73
Шитов
14
Салтыков
77
Писарский
77
Писарский
14
Салтыков
6
Сунгатулин
18
Газинский
18
Газинский
6
Сунгатулин
8
Аюпов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
8
Аюпов
10
Бикфалви
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Бикфалви
7
Юшин
7
Шеттине
7
Шеттине
7
Юшин
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Крылья Советов - Урал
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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