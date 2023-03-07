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Лига чемпионов
Челси - Боруссия
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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы
8 марта
10:19
«Выдающаяся игра»: Джо Коул – о матче «Челси» – «Боруссия»
09:02
«Сыграли фантастически»: Поттер – о победе «Челси» над «Боруссией»
01:14
«Челси» впервые с 2022 года забил больше одного мяча за игру
01:07
Лига чемпионов. «Челси» победил «Боруссию» (2:0) и вышел в 1/4 финала после 0:1 в первой игре
5
00:05
«Челси» сравнял счет в противостоянии с «Боруссией». Следи за игрой с лайвом «Бомбардира»
7 марта
22:55
Начало матча «Челси» – «Боруссия» отложено. Автобус гостей попал в пробку
2
21:47
«Челси» – «Боруссия» Д: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
21:20
Прогнозы и коэффициенты на матч «Челси» – «Боруссия»
1
21:19
Где смотреть матч «Челси» – «Боруссия»: 1/8 финала Лиги чемпионов
Челси - Боруссия
07.03.2023, Вторник, 23:00 мск
Лондон, стадион
Стэмфорд Бридж
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, 1/8 финала
, ответный матч
Челси
-
Боруссия
Первый матч:
0 - 1
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Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч
15 февраля, среда
23:00
Боруссия
1:0
Челси
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