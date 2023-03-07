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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
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Челси - Боруссия

07.03.2023, Вторник, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Челси - Боруссия
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, среда 23:00 Боруссия 1:0 Челси
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