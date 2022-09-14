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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 14 сентября 2022
ЦСКА
14.09.2022, среда, 17:30
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Урал
77'
В. Роша
90+3'
М. Гайич
86'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Урал
ГОЛ! 2:1!
М. Гайич
90'
+3
87'
Желтая карточка
Д. Мишкич
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Юшин
82'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Обляков
78'
ГОЛ! 1:0!
В. Роша
77'
Замена
В. Мендес
️️️️
К. Кучаев
69'
63'
Замена
О. Урунов
️️️️
Л. Ранджелович
63'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Влут
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Гайч
61'
59'
Желтая карточка
М. Бевеев
46'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Мойзес
46'
Замена
М. Гайич
️️️️
К. Набабкин
46'
Желтая карточка
А. Гайч
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Остон Урунов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
3-3-3-1
49
Тороп
3
Фукс
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
16
Мухин
14
Набабкин
10
Обляков
19
Ермаков
18
Кучаев
19
Гайч
4-1-2-1-2
98
Алексеев
22
Бевеев
15
Кулаков
25
Эмерсон
3
Гогличидзе
75
Сиссе
18
Газинский
5
Егорычев
77
Ранджелович
79
Каштанов
20
Влут
14
Набабкин
22
Гайич
22
Гайич
14
Набабкин
18
Кучаев
5
Мендес
5
Мендес
18
Кучаев
27
Мойзес
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
27
Мойзес
10
Обляков
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Обляков
19
Гайч
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Гайч
18
Газинский
33
Мишкич
33
Мишкич
18
Газинский
20
Влут
92
Подберезкин
92
Подберезкин
20
Влут
77
Ранджелович
11
Урунов
11
Урунов
77
Ранджелович
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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