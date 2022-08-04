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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шахтер - ЧФР Клуж
Шахтер - ЧФР Клуж: обзор матча 04 августа 2022
Шахтер
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шахтер - ЧФР Клуж
80'
Желтая карточка
Ч. Деяк
76'
Замена
К. Браун
️️️️
Д. Граовац
70'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
А. Паун-Александру
Желтая карточка
Н. Корзун
48'
Желтая карточка
М. Шатара
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
11
Роджер
АП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
77
Роман Юзепчук
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
4-2-1-2-1
41
Плотников
5
Антич
24
Филипенко
3
Шатара
24
Шимунович
24
Диванович
6
Крыми
18
Корзун
11
Фейжао
11
Иванович
77
Плакка Фессу
3-3-1-2-1
1
Скуффет
33
Буркэ
44
Матиас
45
Камора
3
Граовац
40
Квек
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
11
Роджер
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
3
Граовац
47
Браун
47
Браун
3
Граовац
10
Паун-Александру
7
Бетанкор
7
Бетанкор
10
Паун-Александру
Остались в запасе
Шахтер
ЧФР Клуж
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Рарес Гал
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Шахтер - ЧФР Клуж
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
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ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Нью Сакарья
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