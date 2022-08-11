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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Шахтер
ЧФР Клуж - Шахтер: обзор матча 11 августа 2022
ЧФР Клуж
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Шахтер
37'
Х. Бетанкор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Шахтер
85'
Желтая карточка
Е. Филипенко
Желтая карточка
А. Паун-Александру
82'
Замена
Роджер
️️️️
К. Петрила
75'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Х. Бетанкор
75'
64'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Э. Плакка Фессу
Замена
Э. Йебоа
️️️️
Г. Дебелюх
59'
56'
Желтая карточка
П. Забелин
46'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
В. Ахмеди
ГОЛ! 1:0!
Х. Бетанкор
Пас отдал
Г. Дебелюх
37'
23'
Замена
П. Забелин
️️️️
М. Шатара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
Роджер
АП
19
Сергиу Бус
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Скуффет
44
Матиас
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
33
Буркэ
40
Квек
23
Маня
10
Деяк
10
Петрила
27
Дебелюх
7
Бетанкор
4-2-2-1-1
41
Плотников
24
Шимунович
24
Филипенко
3
Шатара
5
Антич
24
Диванович
6
Крыми
18
Корзун
30
Ахмеди
11
Фейжао
77
Плакка Фессу
7
Бетанкор
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
7
Бетанкор
10
Петрила
11
Роджер
11
Роджер
10
Петрила
27
Дебелюх
99
Йебоа
99
Йебоа
27
Дебелюх
30
Ахмеди
98
Подстрелов
98
Подстрелов
30
Ахмеди
3
Шатара
28
Забелин
28
Забелин
3
Шатара
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Шахтер
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
99
Глеб Шевченко
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
22
Илья Черняк
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Остались в запасе
77
Роман Юзепчук
ПЗ
32
Сергей Черник
ВР
25
Роман Степанов
ВР
99
Глеб Шевченко
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
22
Илья Черняк
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЧФР Клуж - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
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Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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