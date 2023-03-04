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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Алексей Лунев, Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалев
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Материалы

Спартак - Урал

04.03.2023, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Спартак - Урал
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
6 августа, суббота 15:00 Урал 0:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
7 мая, суббота 14:00 Урал 1:3 Спартак
4 тур
14 августа, суббота 17:30 Спартак 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2022

8 февраля, вторник 16:00 Спартак 3:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
18 марта, четверг 19:00 Спартак 5:1 Урал
14 тур
7 ноября, суббота 14:00 Урал 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Урал 0:0 Спартак
9 тур
14 сентября, суббота 16:30 Спартак 1:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 14:00 Урал 0:1 Спартак
13 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 1:2 Урал
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 7 марта, четверг 17:00 Урал 1:0 Спартак
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Спартак 1:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Урал 2:1 Спартак
12 тур
30 сентября, суббота 19:00 Спартак 2:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 19:30 Спартак 1:0 Урал
11 тур
22 октября, суббота 17:00 Урал 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 17:00 Урал 0:1 Спартак
14 тур
1 ноября, воскресенье 19:30 Спартак 0:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
8 декабря, понедельник 20:00 Спартак 2:0 Урал
10 тур
19 октября, воскресенье 13:30 Урал 2:0 Спартак
Товарищеские матчи 2014

26 июля, суббота 18:30 Спартак 4:4 Урал

1 февраля, суббота 18:30 Спартак 0:2 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
4 апреля, пятница 20:30 Спартак 0:1 Урал
2 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Урал 0:2 Спартак
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Урал
12 тур
15 мая, среда 00:00 Урал 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Урал 0:0 Спартак
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:1 Урал
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Урал 2:6 Спартак
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Спартак 4:0 Урал
Чемпионат России 1993
21 тур
21 июля, среда 00:00 Спартак 2:0 Урал
5 тур
17 июля, суббота 00:00 Урал 2:8 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 4 марта, 16:06

    Э-э-эх, такой шансище Урал упустил!

    1
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 4 марта, 16:03

    Будем посмотреть сериал как Мешков украл гол у хряков.

    3
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    Рейтинг: +394

    Боцман52 > ilichkadr 4 марта, 16:06

    А почему сериал. Разве на самом деле не так было?

    1
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr > Боцман52 4 марта, 16:09

    Ну, потому что в сериалах всегда кто-то что-то придумывает. Мне тоже не понятно, почему гол не за считали. Возможно Мартинс мешал вратарю?

    0
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    Рейтинг: +5412

    neim 4 марта, 16:02

    Похоже Литвинов всёже спас сегодня Спартаку очко в матче с Уралом !

    2
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    Рейтинг: +1117

    ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 15:57

    Стыдно, что до эфира допускают прохряковских комментаторов. Гыгыгы

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 4 марта, 15:49

    Хряки явно стимульнули комментаторов. Визжат по поводу и без. Соболев сегодня вообще никакой.

    4
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    Рейтинг: +790

    кaстрюлька 4 марта, 15:49

    Ну, чо там, хряки, ещё дышите или уже пошли трупными пятнами ?

    1
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    Рейтинг: +790

    кaстрюлька 4 марта, 15:32

    Хряки прижухли ?

    4
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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 4 марта, 15:31

    Ну, вот........поставил на хряков, а они дуркуют

    1
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    Рейтинг: +1117

    ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 14:34

    Чистейший пенальти. Удивлён Мешковым что не повёлся. Первый пошёл. Урал возит хряков. Счёт должны удвоить. Гыгыгы

    3
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    Рейтинг: +309

    Strig > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 15:01

    Будьте дружелюбны и вежливы!

    3
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    Рейтинг: +2643

    swot1205 > Strig 4 марта, 15:38

    А ему интереснее не своя бо м жарня,а другая команда. Я заметил такую тенденцию у бо мжей

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    Рейтинг: +3009

    fakeid 4 марта, 13:55

    поскольку я преследую свои материальные цели - то зарядил денег на хряков. желаю им проиграть, но всё равно же выиграют, наверное, так что нужно не упускать момент)

    1
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    Рейтинг: +309

    Strig > fakeid 4 марта, 15:02

    **** однако..

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