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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 04 марта 2023
Спартак
04.03.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Урал
45+4'
Р. Литвинов
75'
Р. Литвинов
29'
Р. Влут (П)
64'
Э. Бикфалви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Урал
Желтая карточка
Д. Пруцев
90'
+5
90'
+5
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Э. Бикфалви
79'
Замена
С. Бегич
️️️️
Л. Гогличидзе
ГОЛ! 2:2!
Р. Литвинов
Пас отдал
К. Мартинс
75'
Замена
К. Мартинс
️️️️
А. Дуарте
74'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
74'
67'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бикфалви
63'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Ф. Сунгатулин
63'
Замена
А. Юшин
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Д. Хлусевич
60'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ш. Николсон
60'
Желтая карточка
П. Маслов
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Литвинов
Пас отдал
Д. Пруцев
45'
+4
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Влут
Желтая карточка
А. Дуарте
28'
19'
Желтая карточка
Р. Влут
Замена
П. Маслов
️️️️
Н. Чернов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-2-2-1
57
Селихов
23
Чернов
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Промес
8
Игнатов
11
Николсон
4-1-1-2-2
1
Помазун
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
5
Егорычев
77
Ранджелович
10
Бикфалви
20
Влут
79
Каштанов
23
Чернов
39
Маслов
39
Маслов
23
Чернов
26
Хлусевич
15
Тавареш
15
Тавареш
26
Хлусевич
4
Дуарте
35
Мартинс
35
Мартинс
4
Дуарте
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
11
Николсон
7
Соболев
7
Соболев
11
Николсон
3
Гогличидзе
2
Бегич
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
33
Мишкич
6
Сунгатулин
77
Ранджелович
7
Юшин
7
Юшин
77
Ранджелович
10
Бикфалви
10
Татаринов
10
Татаринов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Спартак
Урал
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Урал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалев
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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