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Расписание матчей
Россия (мол) - Италия (мол)
Россия (мол) - Италия (мол): обзор матча 12 августа 2009
Россия (мол)
12.08.2009, среда, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Италия (мол)
51'
Ф. Смолов
63'
П. Мамаев (П)
90'
А. Салугин
39'
А. Палоски
90+3'
А. Рисполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия (мол) - Италия (мол)
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Рисполи
Пас отдал
М. Балотелли
ГОЛ! 3:1!
А. Салугин
Пас отдал
А. Гатагов
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
М. Манкосу
️️️️
А. Барилла
Замена
А. Салугин
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
П. Мочалин
️️️️
А. Прудников
Желтая карточка
А. Барилла
Красная карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Ф. Смолов
Замена
В. Никифоров
️️️️
Е. Баляйкин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Мамаев
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Замена
Д. Бривио
️️️️
А. Огбонна
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Соснин
️️️️
И. Горбатенко
Замена
А. Гатагов
️️️️
Г. Щенников
Замена
А. Секулин
️️️️
В. Фьорилло
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
13'
Замена
А. Рисполи
️️️️
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
И. Горбатенко
11'
10'
Травма
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
2
Антон Власов
(К)
ЦЗ
3
Александр Денисов
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
15
Евгений Баляйкин
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
10
Игорь Горбатенко
АП
8
Александр Ставпец
ПВ
9
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Италия (мол)
1
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
6
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Андреа Поли
ЦП
4
Антонино Барилла
ЦП
10
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
7
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Казераги
Россия (мол)
12
Евгений Помазан
ВР
7
Владислав Никифоров
ЛЗ
6
Павел Мочалин
ЦЗ
0
Алан Гатагов
ЛП
15
Антон Соснин
ЦП
4
Александр Салугин
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Италия (мол)
0
Марко Манкосу
ВР
0
Андреа Секулин
ВР
0
Давиде Бривио
ЛЗ
0
Франческо Больцони
ЦП
14
Андреа Рисполи
ПП
3-2-2-2-1
30
Песьяков
2
Макеев
2
Власов
3
Денисов
6
Щенников
3
Паршивлюк
15
Баляйкин
11
Мамаев
10
Горбатенко
8
Ставпец
9
Прудников
4-2-4
1
Фьорилло
2
Де Сильвестри
6
Ариаудо
5
Огбонна
13
Раноккия
11
Поли
4
Барилла
7
Македа
9
Балотелли
9
Палоски
10
Ди Дженнаро
9
Прудников
6
Мочалин
6
Мочалин
9
Прудников
15
Баляйкин
7
Никифоров
7
Никифоров
15
Баляйкин
6
Щенников
0
Гатагов
0
Гатагов
6
Щенников
10
Горбатенко
15
Соснин
15
Соснин
10
Горбатенко
3
Паршивлюк
4
Салугин
4
Салугин
3
Паршивлюк
8
Ставпец
9
Смолов
9
Смолов
8
Ставпец
4
Барилла
0
Манкосу
0
Манкосу
4
Барилла
1
Фьорилло
0
Секулин
0
Секулин
1
Фьорилло
5
Огбонна
0
Бривио
0
Бривио
5
Огбонна
10
Ди Дженнаро
0
Больцони
0
Больцони
10
Ди Дженнаро
2
Де Сильвестри
14
Рисполи
14
Рисполи
2
Де Сильвестри
Остались в запасе
Россия (мол)
Италия (мол)
12
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Пьерлуиджи Казераги
Остались в запасе
12
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Пьерлуиджи Казераги
Статистика матча Россия (мол) - Италия (мол)
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Словакия (мол)
0 : 1
14.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
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