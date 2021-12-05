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Химки - Арсенал
Химки - Арсенал: обзор матча 05 декабря 2021
Химки
05.12.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
36'
Р. Мирзов (П)
61'
З. Давиташвили
87'
Э. Кангва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Арсенал
Вторая желтая
Б. Идову
90'
+1
90'
Замена
М. Беляев
️️️️
И. Смольников
87'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кангва
Пас отдал
К. Кангва
Желтая карточка
Э. Набиуллин
85'
83'
Желтая карточка
Г. Чаушич
77'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Е. Марков
61'
ГОЛ! 1:1!
З. Давиташвили
Пас отдал
К. Кангва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мирзов
36'
Желтая карточка
Б. Идову
32'
Желтая карточка
Д. Глушаков
27'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Е. Данилкин
25'
22'
Желтая карточка
К. Кангва
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Филин
16'
Замена
А. Долгов
️️️️
К. Адеми
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
3-2-1-1-2
22
Лантратов
25
Филин
3
Стойинович
25
Дагерстол
3
Набиуллин
30
Идову
88
Глушаков
44
Кухарчук
27
Мирзов
9
Адеми
4-4-1-1
1
Коченков
8
Смольников
26
Радакович
88
Сокол
5
Степанов
99
Гулиев
42
Кангва
23
Чаушич
10
Кангва
22
Давиташвили
20
Марков
25
Филин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
25
Филин
15
Данилкин
14
Сабович
14
Сабович
15
Данилкин
9
Адеми
11
Долгов
11
Долгов
9
Адеми
8
Смольников
6
Беляев
6
Беляев
8
Смольников
20
Марков
48
Луценко
48
Луценко
20
Марков
Остались в запасе
Химки
Арсенал
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Химки - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Артем Соколов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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