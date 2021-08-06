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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 06 августа 2021
Уфа
06.08.2021, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
45+8'
О. Иванов (П)
73'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
Желтая карточка
А. Голубев
90'
+4
Замена
П. Бизоза
️️️️
Ф. Мрзляк
90'
+2
Замена
А. Никитин
️️️️
Г. Агаларов
90'
+1
88'
Желтая карточка
З. Луиш
Замена
А. Алиев
️️️️
Э. Касинтура
80'
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Смолов
74'
Замена
З. Луиш
️️️️
Д. Рыбчинский
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Лисакович
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Камилов
70'
Замена
А. Саплинов
️️️️
В. Кротов
70'
67'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Р. Жемалетдинов
67'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Камано
66'
Желтая карточка
С. Магкеев
Желтая карточка
Г. Агаларов
64'
60'
Желтая карточка
Пабло
46'
Замена
Т. Едвай
️️️️
А. Сильянов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Иванов
45'
+8
45'
+7
Вторая желтая
Д. Баринов
Желтая карточка
Э. Касинтура
45'
+3
22'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
В. Камилов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Беленов
5
Йокич
15
Плиев
44
Журавлев
26
Бауэр
24
Мрзляк
19
Иванов
18
Камилов
57
Кротов
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-3-1
1
Гилерме
45
Сильянов
23
Пабло
27
Магкеев
31
Рыбус
6
Баринов
25
Куликов
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
40
Камано
90
Смолов
25
Агаларов
4
Никитин
4
Никитин
25
Агаларов
24
Мрзляк
77
Бизоза
77
Бизоза
24
Мрзляк
18
Камилов
50
Голубев
50
Голубев
18
Камилов
57
Кротов
55
Саплинов
55
Саплинов
57
Кротов
17
Касинтура
10
Алиев
10
Алиев
17
Касинтура
45
Сильянов
4
Едвай
4
Едвай
45
Сильянов
10
Жемалетдинов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
21
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
20
Рыбчинский
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
20
Рыбчинский
40
Камано
99
Лисакович
99
Лисакович
40
Камано
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Уфа - Локомотив
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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