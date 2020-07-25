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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 25 июля 2020
Зенит
25.07.2020, суббота, 17:00
Россия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Химки
84'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Химки
Замена
И. Смольников
️️️️
В. Караваев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Азмун
89'
Замена
О. Шатов
️️️️
Малком
88'
88'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Полярус
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
84'
81'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Корян
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Оздоев
76'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Д. Сантос
76'
65'
Замена
️️️️
В. Дядюн
65'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Смирнов
Желтая карточка
Я. Ракицкий
63'
39'
Желтая карточка
К. Боженов
Желтая карточка
С. Азмун
37'
34'
Желтая карточка
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
3-3-2-1-1
22
Лантратов
33
Гапон
15
Тихий
15
Данилкин
87
Боженов
5
Трошечкин
96
Смирнов
24
Мартусевич
14
Полярус
77
Корян
17
Дядюн
21
Оздоев
18
Жирков
18
Жирков
21
Оздоев
15
Караваев
8
Смольников
8
Смольников
15
Караваев
20
Азмун
11
Сутормин
11
Сутормин
20
Азмун
10
Малком
27
Шатов
27
Шатов
10
Малком
3
Дуглас Сантос
9
Дриусси
9
Дриусси
3
Дуглас Сантос
96
Смирнов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
96
Смирнов
77
Корян
10
Алиев
10
Алиев
77
Корян
14
Полярус
13
Конате
13
Конате
14
Полярус
Остались в запасе
Зенит
Химки
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Химки
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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