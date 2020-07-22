Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Тамбов
ЦСКА - Тамбов: обзор матча 22 июля 2020
ЦСКА
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Тамбов
26'
Г. Щенников
79'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Тамбов
Замена
К. Кучаев
️️️️
Г. Щенников
89'
88'
Желтая карточка
А. Килин
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Ф. Чалов
82'
Замена
Я. Бийол
️️️️
И. Обляков
81'
ГОЛ! 2:0!
И. Обляков
79'
78'
Замена
А. Килин
️️️️
П. Карасев
78'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Костюков
73'
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
В. Чуперка
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
65'
Замена
И. Шкурин
️️️️
А. Дзагоев
64'
Желтая карточка
А. Дзагоев
56'
46'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Калмыков
45'
+1
Вторая желтая
Г. Мелкадзе
Желтая карточка
И. Дивеев
39'
38'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
30'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Е. Шляков
ГОЛ! 1:0!
Г. Щенников
Пас отдал
Ф. Чалов
26'
22'
Желтая карточка
А. Филин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
5
Васин
42
Щенников
6
Фернандес
22
Марадишвили
66
Дзагоев
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
3-3-1-1-2
88
Шелия
58
Ойеволе
27
Грицаенко
25
Филин
22
Рыбин
18
Карасев
55
Шляков
92
Чуперка
77
Костюков
90
Калмыков
77
Мелкадзе
63
Чалов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
63
Чалов
42
Щенников
18
Кучаев
18
Кучаев
42
Щенников
10
Обляков
15
Бийол
15
Бийол
10
Обляков
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
66
Дзагоев
17
Шкурин
17
Шкурин
66
Дзагоев
55
Шляков
18
Каплиенко
18
Каплиенко
55
Шляков
92
Чуперка
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
92
Чуперка
90
Калмыков
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
90
Калмыков
18
Карасев
18
Килин
18
Килин
18
Карасев
77
Костюков
9
Мамтов
9
Мамтов
77
Костюков
Остались в запасе
ЦСКА
Тамбов
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Тамбов
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Новости команд
Все
ЦСКА
Тамбов
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
1
Игдисамов честно высказался о перспективах ЦСКА
16:35
1
Тренер ЦСКА Игдисамов пожаловался на работу: «Правила такие суровые и жестокие»
15:30
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
3
Генич проанализировал спорный пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат»
14:30
4
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
1
Игдисамов честно высказался о перспективах ЦСКА
16:35
1
Тренер ЦСКА Игдисамов пожаловался на работу: «Правила такие суровые и жестокие»
15:30
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
3
Генич проанализировал спорный пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат»
14:30
4
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+