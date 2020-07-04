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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Тамбов
Спартак - Тамбов: обзор матча 04 июля 2020
Спартак
04.07.2020, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Тамбов
36'
З. Бакаев (П)
64'
Д. Ларссон
60'
В. Чуперка
73'
А. Грицаенко
82'
В. Обухов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Тамбов
90'
+3
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Обухов
90'
+3
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Килин
90'
+2
Травма
В. Обухов
Желтая карточка
Н. Рассказов
87'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Обухов
Желтая карточка
С. Жиго
81'
79'
Замена
И. Юрганов
️️️️
С. Таказов
78'
Травма
С. Таказов
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Грицаенко
Пас отдал
А. Каплиенко
Замена
Г. Тил
️️️️
Н. Умяров
65'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Д. Ларссон
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
Н. Рассказов
64'
62'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
П. Карасев
62'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Федчук
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Чуперка
Пас отдал
А. Рыбин
Желтая карточка
Г. Джикия
53'
47'
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Бакаев
36'
34'
Желтая карточка
А. Ойеволе
34'
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
Н. Умяров
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
10
Артем Федчук
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
20
Гус Тил
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-3-2-2
98
Максименко
39
Маслов
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
33
Крал
18
Умяров
7
Бакаев
15
Рассказов
17
Ларссон
7
Соболев
3-3-2-1-1
88
Шелия
27
Грицаенко
30
Таказов
58
Ойеволе
22
Рыбин
18
Карасев
55
Шляков
10
Федчук
92
Чуперка
18
Килин
13
Обухов
18
Умяров
20
Тил
20
Тил
18
Умяров
7
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Бакаев
17
Ларссон
9
Понсе
9
Понсе
17
Ларссон
18
Килин
10
Саламатов
10
Саламатов
18
Килин
18
Карасев
18
Каплиенко
18
Каплиенко
18
Карасев
30
Таказов
20
Юрганов
20
Юрганов
30
Таказов
10
Федчук
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
10
Федчук
13
Обухов
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Обухов
Остались в запасе
Спартак
Тамбов
1
Артем Поплевченков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Спартак - Тамбов
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
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