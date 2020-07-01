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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 01 июля 2020
Арсенал
01.07.2020, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
90+2'
Е. Луценко
15'
Е. Харин
22'
О. Роши (П)
88'
О. Роши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ахмат
ГОЛ! 1:3!
Е. Луценко
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:3!
О. Роши
Пас отдал
Раванелли
83'
Замена
М. Митришев
️️️️
Е. Харин
79'
Замена
Раванелли
️️️️
А. Семенов
Замена
М. Володько
️️️️
В. Альварес
73'
72'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Лесовой
72'
70'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Понсе
68'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Э. Кангва
57'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Г. Чаушич
57'
Замена
К. Кангва
️️️️
С. Ткачев
53'
33'
Желтая карточка
М. Богосавац
Желтая карточка
А. Хагуш
24'
24'
Желтая карточка
Е. Харин
22'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Роши
Желтая карточка
Г. Костадинов
15'
15'
ГОЛ! 0:1!
Е. Харин
Пас отдал
А. Понсе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-5-1
12
Лодыгин
27
Альварес
6
Беляев
71
Денисов
14
Хагуш
10
Кангва
11
Ткачев
23
Чаушич
70
Костадинов
88
Лесовой
48
Луценко
4-4-1-1
1
Городов
24
Ненахов
13
Семенов
23
Нижич
8
Богосавац
11
Исмаэл
88
Глушаков
21
Роши
19
Иванов
59
Харин
9
Понсе
88
Лесовой
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
88
Лесовой
27
Альварес
11
Володько
11
Володько
27
Альварес
11
Ткачев
42
Кангва
42
Кангва
11
Ткачев
23
Чаушич
23
Горбатенко
23
Горбатенко
23
Чаушич
10
Кангва
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Кангва
13
Семенов
12
Раванелли
12
Раванелли
13
Семенов
59
Харин
95
Митришев
95
Митришев
59
Харин
9
Понсе
9
Визеу
9
Визеу
9
Понсе
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
55
Валерий Громыко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Арсенал - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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