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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Рубин
Арсенал - Рубин: обзор матча 14 марта 2020
Арсенал
14.03.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
43'
З. Давиташвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Рубин
Желтая карточка
Г. Чаушич
90'
+3
86'
Замена
П. Могилевец
️️️️
И. Коновалов
79'
Желтая карточка
З. Давиташвили
Замена
Л. Банда
️️️️
Д. Лесовой
76'
75'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
В. Подберезкин
73'
Замена
С. Бакаев
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Э. Кангва
66'
Желтая карточка
С. Ткачев
65'
Замена
К. Комбаров
️️️️
А. Денисов
60'
55'
Вторая желтая
Д. Макаров
52'
Желтая карточка
И. Игнатьев
48'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Желтая карточка
А. Денисов
47'
45'
Желтая карточка
Д. Макаров
43'
ГОЛ! 0:1!
З. Давиташвили
Пас отдал
И. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
4-5-1
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
71
Денисов
88
Григалава
88
Лесовой
23
Чаушич
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
48
Луценко
2-1-4-2-1
99
Дюпин
15
Старфельт
22
Уремович
28
Абильдгор
92
Подберезкин
17
Коновалов
22
Давиташвили
94
Данченко
77
Макаров
17
Зуев
18
Игнатьев
88
Лесовой
19
Банда
19
Банда
88
Лесовой
71
Денисов
9
Комбаров
9
Комбаров
71
Денисов
10
Кангва
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Кангва
17
Коновалов
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Коновалов
92
Подберезкин
7
Йевтич
7
Йевтич
92
Подберезкин
18
Игнатьев
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Игнатьев
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Арсенал - Рубин
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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