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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Арсенал - Рубин

14.03.2020, Суббота, 19:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 22 тур Арсенал - Рубин Молодежные команды: 4 - 0
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
18 августа, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Арсенал
8 тур
22 сентября, суббота 16:30 Арсенал 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
18 ноября, суббота 19:00 Арсенал 0:0 Рубин
3 тур
29 июля, суббота 17:30 Рубин 2:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:00 Рубин 1:0 Арсенал
2 тур
6 августа, суббота 19:30 Арсенал 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
9 марта, понедельник 15:30 Рубин 1:0 Арсенал
3 тур
13 августа, среда 20:00 Арсенал 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +82

    Mefestion 14 марта 2020, 20:41

    Рубин, ничего личного, но Слуцкого как тренеру не люблю.

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 14 марта 2020, 09:03

    ...не ужели сегодня будет кончина РУБИНа???

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > FaTeK1945ru 14 марта 2020, 09:12

    Ничья.

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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru > Фанат Рубина 14 марта 2020, 21:14

    ...с желчью у меня нормально,а вот с сердцем не важно.Сынок,ты не правильно истолковал мои слова.Я не фанат,--я болельщик Рубина,наверное лет55,а может больше. Всех адекватных болельщиков с ПОБЕДОЙ !!!

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