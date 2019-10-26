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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Уфа
Тамбов - Уфа: обзор матча 26 октября 2019
Тамбов
26.10.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Уфа
12'
М. Костюков
63'
В. Обухов
66'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Уфа
Замена
П. Карасев
️️️️
Г. Мелкадзе
90'
Вторая желтая
В. Чуперка
85'
Желтая карточка
В. Чуперка
82'
Желтая карточка
А. Килин
80'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
В. Обухов
79'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Костюков
72'
69'
Замена
А. Козлов
️️️️
О. Тилль
ГОЛ! 3:0!
А. Ойеволе
Пас отдал
В. Чуперка
66'
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
Пас отдал
А. Рыбин
63'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
53'
51'
Желтая карточка
К. Карп
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Вомбергар
46'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Терентьев
37'
Желтая карточка
Л. Бизяк
21'
Желтая карточка
А. Голубев
19'
Желтая карточка
А. Вомбергар
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
Пас отдал
А. Килин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-2-2-2
88
Шелия
58
Ойеволе
27
Грицаенко
55
Осипенко
22
Рыбин
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
18
Килин
13
Обухов
77
Мелкадзе
3-3-2-2
31
Беленов
15
Пуцко
5
Табидзе
24
Неделчару
43
Терентьев
55
Карп
33
Сухов
50
Голубев
18
Тилль
77
Бизяк
29
Вомбергар
77
Мелкадзе
18
Карасев
18
Карасев
77
Мелкадзе
13
Обухов
80
Хосонов
80
Хосонов
13
Обухов
77
Костюков
14
Аппаев
14
Аппаев
77
Костюков
29
Вомбергар
57
Кротов
57
Кротов
29
Вомбергар
43
Терентьев
3
Круговой
3
Круговой
43
Терентьев
18
Тилль
32
Козлов
32
Козлов
18
Тилль
Остались в запасе
Тамбов
Уфа
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Тамбов - Уфа
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
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