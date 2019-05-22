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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 22 мая 2019
Локомотив
22.05.2019, среда, 18:30
Россия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Урал
27'
Д. Баринов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Урал
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Ф. Смолов
90'
+3
Желтая карточка
Гилерме
90'
+2
87'
Желтая карточка
Р. Емельянов
84'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Фидлер
82'
Желтая карточка
М. Меркулов
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
67'
Травма
А. Миранчук
64'
58'
Желтая карточка
П. Погребняк
56'
Замена
М. Араторе
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
Д. Баринов
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Баринов
Пас отдал
М. Фернандеш
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
58
Отман Эль Кабир
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
3-2-1-3-1
1
Гилерме
84
Лысов
14
Чорлука
30
Идову
20
Крыховяк
6
Баринов
99
Фернандеш
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
4-2-1-3
31
Годзюр
15
Кулаков
10
Фидлер
4
Страндберг
3
Меркулов
20
Бумаль
92
Емельянов
58
Эль Кабир
11
Панюков
98
Ильин
88
Погребняк
21
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
21
Миранчук
90
Смолов
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
90
Смолов
10
Фидлер
40
Бавин
40
Бавин
10
Фидлер
11
Панюков
70
Араторе
70
Араторе
11
Панюков
Остались в запасе
Локомотив
Урал
8
Роман Тугарев
ЛВ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Локомотив - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
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