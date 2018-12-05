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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 05 декабря 2018
Спартак
05.12.2018, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Урал
48'
С. Ханни
67'
В. Ильин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Урал
90'
+2
Желтая карточка
О. Эль Кабир
85'
Замена
А. Панюков
️️️️
В. Ильин
Замена
А. Ташаев
️️️️
Д. Комбаров
81'
Травма
Д. Комбаров
80'
Замена
П. Роша
️️️️
Л. Мельгарехо
71'
68'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Егорычев
67'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
Пас отдал
М. Меркулов
Замена
И. Попов
️️️️
А. Тимофеев
65'
Желтая карточка
Д. Глушаков
55'
53'
Желтая карточка
А. Егорычев
ГОЛ! 1:0!
С. Ханни
48'
Желтая карточка
Д. Комбаров
40'
Желтая карточка
И. Кутепов
21'
13'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
58
Отман Эль Кабир
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-1-3-1-2
98
Максименко
23
Комбаров
14
Джикия
2
Кутепов
94
Тимофеев
10
Мельгарехо
88
Глушаков
94
Ханни
15
Рассказов
4
Адриано
29
Зе Луиш
4-4-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
92
Брызгалов
3
Меркулов
58
Эль Кабир
5
Егорычев
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
94
Тимофеев
71
Попов
71
Попов
94
Тимофеев
10
Мельгарехо
32
Роша
32
Роша
10
Мельгарехо
23
Комбаров
88
Ташаев
88
Ташаев
23
Комбаров
5
Егорычев
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Егорычев
98
Ильин
11
Панюков
11
Панюков
98
Ильин
Остались в запасе
Спартак
Урал
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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