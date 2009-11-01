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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 01 ноября 2009
Металлург
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 12 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
90+4'
М. Девич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Девич
Замена
А. Еременко
️️️️
Жажа
Желтая карточка
С. Валяев
Желтая карточка
Х. Майдана
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Рыкун
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
С. Ткаченко
️️️️
Фабиньо
Замена
М. Девич
️️️️
В. Слюсар
Замена
В. Иванко
️️️️
С. Даниловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
20
Фабиньо
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
15
Валентин Слюсар
ЦП
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Александр Олейник
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
20
Алексей Еременко
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
3-2-3-1
81
Дишленкович
44
Чечер
99
Даниловский
4
Воловик
9
Шина
28
Мариу Сержиу
20
Фабиньо
22
Мхитарян
10
Лазич
39
Санни Кингсли
4-1-3-1-1
29
Горяинов
4
Березовчук
18
Гуйе
26
Обрадович
2
Майдана
5
Шелаев
15
Слюсар
8
Эдмар
78
Валяев
0
Рыкун
70
Жажа
20
Фабиньо
13
Ткаченко
13
Ткаченко
20
Фабиньо
99
Даниловский
19
Иванко
19
Иванко
99
Даниловский
70
Жажа
20
Еременко
20
Еременко
70
Жажа
0
Рыкун
16
Олейник
16
Олейник
0
Рыкун
15
Слюсар
32
Девич
32
Девич
15
Слюсар
Остались в запасе
Металлург
Металлист
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Александр Олейник
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
Остались в запасе
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Александр Олейник
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Металлист
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Венгер
(Киев)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Металлург
Металлист
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