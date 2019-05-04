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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Локомотив
Арсенал - Локомотив: обзор матча 04 мая 2019
Арсенал
04.05.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
24'
З. Бакаев
59'
Л. Джорджевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Локомотив
Замена
Г. Аджоев
️️️️
З. Бакаев
90'
+4
Замена
А. Денисов
️️️️
И. Горбатенко
90'
+3
Замена
М. Володько
️️️️
Л. Джорджевич
76'
75'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
Травма
Л. Джорджевич
75'
68'
Желтая карточка
Д. Баринов
ГОЛ! 2:0!
Л. Джорджевич
59'
Желтая карточка
Г. Костадинов
48'
45'
+1
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Д. Фарфан
45'
Травма
Д. Фарфан
32'
Замена
В. Чорлука
️️️️
Д. Тарасов
31'
Травма
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:0!
З. Бакаев
Пас отдал
И. Горбатенко
24'
6'
Желтая карточка
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Эванс Кангва
ЛФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
77
Зелимхан Бакаев
РФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Нигматуллин
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
14
Хагуш
70
Костадинов
11
Ткачев
23
Горбатенко
10
Кангва
19
Джорджевич
77
Бакаев
3-3-3-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
23
Тарасов
8
Фарфан
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
23
Горбатенко
71
Денисов
71
Денисов
23
Горбатенко
19
Джорджевич
11
Володько
11
Володько
19
Джорджевич
77
Бакаев
17
Аджоев
17
Аджоев
77
Бакаев
23
Тарасов
14
Чорлука
14
Чорлука
23
Тарасов
8
Фарфан
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
8
Фарфан
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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