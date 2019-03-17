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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 17 марта 2019
Уфа
17.03.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
72'
А. Швец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
84'
Замена
О. Иванов
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
И. Пауревич
️️️️
О. Ваньек
76'
73'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Раванелли
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Швец
Пас отдал
Раванелли
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Сысуев
70'
67'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Л. Бизяк
65'
62'
Желтая карточка
М. Мохаммади
33'
Желтая карточка
Исмаэл
Желтая карточка
Д. Живоглядов
24'
Желтая карточка
О. Ваньек
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Ахмат
4
Дамьян Шиманьски
ВР
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Беленов
5
Йокич
3
Аликин
24
Неделчару
27
Живоглядов
55
Карп
90
Ваньек
18
Тилль
57
Кротов
77
Бизяк
8
Сысуев
3-2-2-1-1
4
Шиманьски
13
Семенов
2
Родолфо
5
Мохаммади
40
Уциев
3
Плиев
0
Швец
11
Исмаэл
12
Раванелли
9
Балай
90
Ваньек
29
Пауревич
29
Пауревич
90
Ваньек
8
Сысуев
10
Алиев
10
Алиев
8
Сысуев
77
Бизяк
29
Вомбергар
29
Вомбергар
77
Бизяк
12
Раванелли
7
Бериша
7
Бериша
12
Раванелли
4
Шиманьски
19
Иванов
19
Иванов
4
Шиманьски
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Уфа - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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