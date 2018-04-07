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Арсенал - ЦСКА

05.04.2018, Четверг, 22:05 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Арсенал - ЦСКА
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 4 1 1 14:4 +10 13
2. Црвена Звезда 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Кельн 6 2 0 4 7:8 -1 6
4. БАТЭ 6 1 2 3 6:16 -10 5
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    Рейтинг: +14769

    kykyi 6 апреля 2018, 03:26

    Ну вот и всё, спокойной ночи.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 апреля 2018, 02:15

    Результат по игре, был абсолютно предсказуем. И нечего цска хаить. Пусть учатся играть по настоящему

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 6 апреля 2018, 00:02

    всем пока ! зачем россии кого то опережать в рейтинге уефа? чтоб смотреть вот такое вот порно? цска - пните гинера и пните половину этого убогого состава и может у вас будет будущее ! в данный момент все ужасно !

    -2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 5 апреля 2018, 23:57

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    вывод по матчу -- акинфеев рукожоп в сборной он не нужен , Березы игнашевич дно (БЕЗСОВЕСТНЫЕ БАРАНЫ ПО ЧЕМ ЗРЯ ПОЛУЧАЮТ БАБКИ НО Я РАД ЧТО ИХ ПНУЛИ ИЗ СБОРНОЙ). дзагоев уже давно сдулся - спасибо жиду гинеру который не дал шанса уехать алану в европу ! теперь головин - игрок хороший - но еврей гинер опять все испоганит !

    -4
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    Рейтинг: +740

    krg-kz > dinar7777dinar 6 апреля 2018, 05:19

    Чувак, прежде чем такие вещи говорить про игроков, посмотри на себя хотя бы в зеркало, во первых. Во вторых, ЦСКА в кризисе, но дошел по 14. Хотя Зенит с Гаспромовским баблом, Манчини и Аргентинцами и этого не сделал. ЦСКА заслужил уважения как минимум.

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 5 апреля 2018, 23:55

    какая же мерзкая эта розовая отделка на пуховиках арсенала... как такую гадость на себя вообще можно надеть...

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 5 апреля 2018, 23:51

    А кони все орут что Березы и Игнаш сборной пригодятся... Если только как манекены )))

    3
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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 > ufos73 5 апреля 2018, 23:53

    А Дзагоев в сборной зачем?! А Акинфеев?!

    В ЦСКА и в РФС рулит Гинер! Он и пропихивает!

    -2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > ufos73 5 апреля 2018, 23:54

    )))) да они вообще безсовестные болваны ! надо было им заканчивать пинать мячик лет 8 назад как минимум а нет надо получать бабки и нихрена не делать.

    -2
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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 > dinar7777dinar 5 апреля 2018, 23:56

    Ты бы знал какие Березуцкие в жизни ******....
    В соседнем доме с Васей живу!

    -1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Dimon 007 5 апреля 2018, 23:58

    Ну эти двоя для массовки еще сойдет ))

    2
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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 5 апреля 2018, 23:44

    Кони ущербные!
    Щенников должен был быть удалён! Чурка и Верблум их рожи задолбали

    -1
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    Рейтинг: +2057

    кузнецов артем > Dimon 007 5 апреля 2018, 23:45

    Завтра с компа зайду посижу полчасика чтоб тебе с твоем корешом дизлайков на каждый пост надовать, больше пиши

    -3
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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 > кузнецов артем 5 апреля 2018, 23:46

    Да мне пофигу на твои диз лайки!
    Вы кони ущербные, надо было при 1:1 время тянуть:)

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 00:18

    петушок давай давай ! ты девочка только это и умеешь !

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    Рейтинг: +2057

    кузнецов артем > dinar7777dinar 6 апреля 2018, 15:26

    вчера рейт был 1500 а сегодня 300, накрутишь своими твинками я заморочусь и опущу своими неадекват

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:34

    пфффф ! неадекват то ты ! чертолыга тут минусуешь ! минусуй ! я набью еще себе плюсом ! хоть каждый день минусуй девочка ! ок? девочка !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:34

    животное привет !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:35

    чертолыжка !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:35

    у тебя то я вижу 100 акков ! давай малолетка мочи дальше ! Но то что ты девочка это факт ! минусуй петушок!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:35

    петушочек

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:36

    эй обосанный да хоть загони меня в 1000 минусов но ты все равно девочка !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:37

    эу обосаный ! давай минусуй ! мне нахер эти лайки дизлайки в рот не уперлись на этом стремном сайте ! здесь одни чертолыжки как ты только и сидят ! петушок !

    -2
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > кузнецов артем 6 апреля 2018, 15:39

    эу обосанная девочка ты куда пропала?

    -2
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 5 апреля 2018, 23:37

    как повышение контракта требовать, так языком чесать и выпрашивать мастера, а как с 5 метра в ворота попасть так не могут！

    2
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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 > Челнинец 5 апреля 2018, 23:40

    Так в ЦСКА щас основная задача это Головина за 20-ку продать:)!
    А на футбол им пофигу..

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 5 апреля 2018, 23:34

    ужас какой то, ни какой техники нету, чем они на тренировках занята, с 10 метров бьют по воронам, и ведь не один случай, уже несколько моментов когда есть шанс забить, пинают выше перекладины, косые-

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    Рейтинг: -527

    Dimon 007 5 апреля 2018, 23:30

    И го го ущербные! Вам везёт что не 9:1!

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