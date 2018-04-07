Арсенал - ЦСКА

Ну вот и всё, спокойной ночи.
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|14:4
|+10
|13
|2.
|Црвена Звезда
|6
|2
|3
|1
|3:2
|+1
|9
|3.
|Кельн
|6
|2
|0
|4
|7:8
|-1
|6
|4.
|БАТЭ
|6
|1
|2
|3
|6:16
|-10
|5
Ну вот и всё, спокойной ночи.
Результат по игре, был абсолютно предсказуем. И нечего цска хаить. Пусть учатся играть по настоящему
всем пока ! зачем россии кого то опережать в рейтинге уефа? чтоб смотреть вот такое вот порно? цска - пните гинера и пните половину этого убогого состава и может у вас будет будущее ! в данный момент все ужасно !
вывод по матчу -- акинфеев рукожоп в сборной он не нужен , Березы игнашевич дно (БЕЗСОВЕСТНЫЕ БАРАНЫ ПО ЧЕМ ЗРЯ ПОЛУЧАЮТ БАБКИ НО Я РАД ЧТО ИХ ПНУЛИ ИЗ СБОРНОЙ). дзагоев уже давно сдулся - спасибо жиду гинеру который не дал шанса уехать алану в европу ! теперь головин - игрок хороший - но еврей гинер опять все испоганит !
Чувак, прежде чем такие вещи говорить про игроков, посмотри на себя хотя бы в зеркало, во первых. Во вторых, ЦСКА в кризисе, но дошел по 14. Хотя Зенит с Гаспромовским баблом, Манчини и Аргентинцами и этого не сделал. ЦСКА заслужил уважения как минимум.
какая же мерзкая эта розовая отделка на пуховиках арсенала... как такую гадость на себя вообще можно надеть...
А кони все орут что Березы и Игнаш сборной пригодятся... Если только как манекены )))
)))) да они вообще безсовестные болваны ! надо было им заканчивать пинать мячик лет 8 назад как минимум а нет надо получать бабки и нихрена не делать.
Ты бы знал какие Березуцкие в жизни ******....
В соседнем доме с Васей живу!
Кони ущербные!
Щенников должен был быть удалён! Чурка и Верблум их рожи задолбали
Да мне пофигу на твои диз лайки!
Вы кони ущербные, надо было при 1:1 время тянуть:)
петушок давай давай ! ты девочка только это и умеешь !
вчера рейт был 1500 а сегодня 300, накрутишь своими твинками я заморочусь и опущу своими неадекват
пфффф ! неадекват то ты ! чертолыга тут минусуешь ! минусуй ! я набью еще себе плюсом ! хоть каждый день минусуй девочка ! ок? девочка !
животное привет !
чертолыжка !
у тебя то я вижу 100 акков ! давай малолетка мочи дальше ! Но то что ты девочка это факт ! минусуй петушок!
петушочек
эй обосанный да хоть загони меня в 1000 минусов но ты все равно девочка !
эу обосаный ! давай минусуй ! мне нахер эти лайки дизлайки в рот не уперлись на этом стремном сайте ! здесь одни чертолыжки как ты только и сидят ! петушок !
эу обосанная девочка ты куда пропала?
как повышение контракта требовать, так языком чесать и выпрашивать мастера, а как с 5 метра в ворота попасть так не могут！
И го го ущербные! Вам везёт что не 9:1!