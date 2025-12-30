30.12.2025, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
14
Дьекереш
3-1-2-2-2
1
Мартинес
15
Конса
3
Линделеф
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
26
Богарде
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
6
Габриэль
23
Мерино
23
Нергор
23
Нергор
23
Мерино
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
24
Онана
7
МакГинн
7
МакГинн
24
Онана
18
Тилеманс
53
Хеммингс
53
Хеммингс
18
Тилеманс
17
Роджерс
18
18
17
Роджерс
10
Буэндия
21
Гарсия
21
Гарсия
10
Буэндия
19
Санчо
14
Мален
14
Мален
19
Санчо
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
13
Кепа
ВР
10
Эберечи Эзе
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
56
Leon Routh
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
10
Эберечи Эзе
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
56
Leon Routh
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
2
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
9
Офсайды
4
0
Количество передач
351
416
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.04
2.67
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Астон Виллы», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»