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  • «Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

«Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

30 декабря 2025, 22:05
Арсенал
30.12.2025, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
48' Габриэль 52' М. Субименди 69' Л. Троссард 78' Г. Жезус
90+4' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
(К) ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
56
Leon Routh
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
14
Дьекереш
3-1-2-2-2
1
Мартинес
15
Конса
3
Линделеф
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
26
Богарде
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
6
Габриэль
23
Мерино
23
Нергор
23
Нергор
23
Мерино
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
24
Онана
7
МакГинн
7
МакГинн
24
Онана
18
Тилеманс
53
Хеммингс
53
Хеммингс
18
Тилеманс
17
Роджерс
18
18
17
Роджерс
10
Буэндия
21
Гарсия
21
Гарсия
10
Буэндия
19
Санчо
14
Мален
14
Мален
19
Санчо
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
13
Кепа
ВР
10
Эберечи Эзе
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
56
Leon Routh
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
10
Эберечи Эзе
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
56
Leon Routh
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
2
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
9
Офсайды
4
0
Количество передач
351
416
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.04
2.67
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Астон Виллы», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Астон Вилла»

«Арсенал» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Арсенал
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