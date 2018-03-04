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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 04 марта 2018
Уфа
04.03.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
51'
И. Пауревич
17'
Е. Марков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
82'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Черных
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Стоцкий
82'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Сысуев
74'
71'
Желтая карточка
С. Соу
ГОЛ! 1:1!
И. Пауревич
Пас отдал
Д. Сысуев
51'
Желтая карточка
И. Неделчару
46'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-1-2
31
Беленов
24
Неделчару
5
Табидзе
34
Тумасян
5
Йокич
29
Пауревич
89
Стоцкий
10
Салатич
7
Фатай
8
Сысуев
3-1-2-1-3
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
44
Рыков
15
Цаллагов
27
Соу
34
Рауш
88
Ташаев
20
Марков
11
Черных
48
Луценко
89
Стоцкий
13
Засеев
13
Засеев
89
Стоцкий
8
Сысуев
10
Обляков
10
Обляков
8
Сысуев
11
Черных
27
Грулев
27
Грулев
11
Черных
Остались в запасе
Уфа
Динамо
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Уфа - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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