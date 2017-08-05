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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 05 августа 2017
Уфа
05.08.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
80'
Б. Йокич
84'
П. Аликин
86'
Д. Сысуев
48'
Л. Жаба
90+3'
В. Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
В. Анхель
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Стоцкий
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Сысуев
Пас отдал
А. Засеев
86'
ГОЛ! 2:1!
П. Аликин
Пас отдал
Д. Стоцкий
84'
82'
Желтая карточка
З. Плиев
ГОЛ! 1:1!
Б. Йокич
Пас отдал
Д. Стоцкий
80'
79'
Замена
З. Плиев
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Д. Стоцкий
77'
76'
Замена
Раванелли
️️️️
Б. Бериша
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Сухов
67'
66'
Замена
З. Садаев
️️️️
М. Митришев
Замена
И. Абдулавов
️️️️
К. Фатай
63'
54'
Желтая карточка
В. Анхель
Желтая карточка
С. Игбун
54'
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
3-4-2
31
Беленов
27
Живоглядов
5
Табидзе
3
Аликин
5
Йокич
29
Пауревич
13
Засеев
33
Сухов
44
Игбун
7
Фатай
3-2-2-3
1
Городов
14
Сампайо
4
Анхель
13
Семенов
40
Уциев
5
Мохаммади
0
Швец
19
Иванов
95
Митришев
8
Лео Жаба
7
Бериша
33
Сухов
8
Сысуев
8
Сысуев
33
Сухов
89
Стоцкий
4
Никитин
4
Никитин
89
Стоцкий
7
Фатай
99
Абдулавов
99
Абдулавов
7
Фатай
7
Бериша
12
Раванелли
12
Раванелли
7
Бериша
13
Семенов
3
Плиев
3
Плиев
13
Семенов
95
Митришев
9
Садаев
9
Садаев
95
Митришев
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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