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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 23 июля 2017
Уфа
23.07.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
Желтая карточка
Д. Табидзе
80'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
К. Карп
79'
77'
Желтая карточка
Д. Комбаров
71'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Тимофеев
68'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Бакаев
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Тумасян
65'
64'
Замена
Г. Тигиев
️️️️
М. Петкович
Замена
В. Кротов
️️️️
К. Фатай
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
АП
77
Зелимхан Бакаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
5
Табидзе
3
Аликин
34
Тумасян
5
Йокич
29
Пауревич
55
Карп
33
Сухов
10
Обляков
44
Игбун
7
Фатай
4-2-3-1
32
Ребров
33
Петкович
16
Боккетти
14
Джикия
23
Комбаров
94
Тимофеев
20
Фернандо
77
Бакаев
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
7
Фатай
57
Кротов
57
Кротов
7
Фатай
55
Карп
89
Стоцкий
89
Стоцкий
55
Карп
34
Тумасян
27
Живоглядов
27
Живоглядов
34
Тумасян
77
Бакаев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
77
Бакаев
33
Петкович
17
Тигиев
17
Тигиев
33
Петкович
94
Тимофеев
88
Глушаков
88
Глушаков
94
Тимофеев
Остались в запасе
Уфа
Спартак
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
57
Александр Селихов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Уфа - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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