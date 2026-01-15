Гибель воспитанника ЦСКА, санкции ФИФА против клуба РПЛ, позорное поражение «Реала» и другие новости

Трем игрокам ЦСКА ищут новый клуб
Дортмундская «Боруссия» просмотрит российского форварда
Артига возглавил «Рубин»
Названа сумма, которую запросили у «Зенита» за Джона Джона
ФИФА наложила трансферный бан на «Ростов» из-за долга 500 тысяч долларов – есть заявление клуба
«Леванте» потребовал у ЦСКА 25 миллионов евро за Эйонга
«Динамо» продлило контракт с Бабаевым и согласовало покупку бразильского защитника
Месси отказался от сумасшедшнего предложения из Саудовской Аравии
Воспитанник ЦСКА выпал из окна и погиб – есть две версии произошедшего
«Реал» вылетел из Кубка Испании от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
Источник: «Бомбардир»