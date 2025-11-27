Введите ваш ник на сайте
  • Быстров – о работе Станковича в «Спартаке»: «Приехал денег заработать и покричать, что он великий»

Сегодня, 16:36

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров сказал, нужно ли утвердить исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова на пост главного.

Сейчас у специалиста еще нет лицензии категории PRO.

«Ну нет и нет этой лицензии. Абсолютно без разницы. Всего лишь корочка. Обыграли «Локомотив», ЦСКА. Но в этом ничего удивительного нет. Тут разницы нет, какой уровень. Если есть футбольные идеи, то всe будет хорошо, если они работают. А у кого-то их просто нет, и они не могут работать.

Про Станковича ли я? Нельзя сравнивать. Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом всe и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать. Просто переподписывать в нелепых ситуациях.

Пока у Романова прошло только два матча. Надо смотреть на протяжении десяти игр хотя бы. Если за ним команда будет идти, то надо оставлять. За две игры при Романове футбол стал интереснее. При нeм «Спартак» интереснее заиграл, чем при Станковиче последний год.

Можно нормально пока работать с приставкой и.о., а потом уже будут смотреть. Главное, чтобы пeрло. Сейчас дeргаться нет смысла», – сказал Быстров.

  • Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.
  • Под руководством Романова красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в РПЛ и «Локомотив» (3:2) в FONBET Кубке России.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Станкович Деян Романов Вадим
