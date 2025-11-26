Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится 26 ноября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Литвинов, Рябчук, Умяров, Барко, Мартинс, Солари, Хлусевич, Угальде.

Главный тренер: Вадим Романов

