Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Пари НН».

Петербуржцы победили со счетом 2:0.

Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Остроты было немного. Соперник рассчитывал на быстрые атаки и стандартные положения. Во втором тайме стали играть чуть‑чуть побыстрее.

Первый мяч немного раскрыл игру, затем у Максима Глушенкова был хороший момент. «Пари НН» в конце матча пытался за счет длинных передач и стандартов оказывать давление, но мы сыграли надежно.

Не самая лучшая игра с точки зрения качества, было много брака. Непростая, трудовая и хорошая победа. Нам не хватило качества, чтобы воспользоваться пространством, появившимся после второго гола», – сказал Семак.