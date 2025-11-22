Введите ваш ник на сайте
  Федотов проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»

Федотов проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»

Сегодня, 18:37
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде из матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА.

Во втором тайме судья Сергей Карасев назначил пенальти, но после помощи ВАР поменял решение.

«ВАР показал неправильную картинку. Если мы говорим, что Дивеев сыграл в мяч, то нужно было показывать крупный план и определять по тому, как мяч начал крутиться в другую сторону. А то, что показали Карасeву… Я не очень понял, как он определил, что Дивеев сыграл в мяч. Если только увидел изменение траектории. А оно было. Смотрели именно этот момент. При этом Дивеев сам не понимал, что сыграл в мяч.

Игроки ЦСКА, конечно же, побежали говорить Карасeву, что был фол на Вильягре до момента с Зобниным. Но нарушения в начальной фазе атаки не было – Вильягра сам всe придумал, это очевидно.

Исходя из всего сказанного, решение ВАР – правильное. На крупном плане видно, что Дивеев коснулся мяча и тот поменял направление, начал крутиться иначе. Но видео, по которому Карасeв принимал решение, меня удивило. Нужно было показывать другое. На поле Карасeв этого видеть не мог, момент для ВАР. Это в любом случае не ошибка Карасeва. По динамике и скорости это 11-метровый. Возможно, смотрели ещe симуляцию Зобнина, но я бы о ней не говорил, потому что это шлагбаум и контакт в ногах – игрок «Спартака» делал естественное движение вперeд. Так что ВАР поступил правильно – претензии только к повтору. Надо было ещe один ракурс предоставить», – сказал Федотов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
  • Это дебют для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
DVOK68
1763827369
Карась это не рефери,Карась это диагноз
Ответить
lejnin
1763827507
Тут не Карась виноват, а судьи на варе: Вася "проверим, проверим" и Левников, тот еще пропитерский судейка
Ответить
Томик
1763829540
Да точно симуляция. А Дивеев сыграл точно в мяч. Точно, точно. А Мойзес никогда игроков соперника руками не валит на газон. И, кстати, американцы были на луне 6 раз подряд.
Ответить
