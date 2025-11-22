В Испании оценили перспективы Карпина найти работу в Примере

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро высказался о перспективах Валерия Карпина вернуться в испанский футбол.

«Будет ли в Ла Лиге спрос на Карпина, если он уйдет из сборной России и захочет работать главным тренером в Испании? Нет. Думаю, у Карпина не будет предложений в чемпионате Испании.

Хотя он мог бы возглавить «Сельту» – в клубе его помнят, болельщики его уважают. Но сейчас у «Сельты» хороший тренер, так что у Карпина было бы мало шансов найти здесь работу. А в будущем – возможно, но все зависит от множества факторов», – сказал Кастро.