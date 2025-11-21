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Бубнов обозначил главную проблему «Зенита»

21 ноября 2025, 11:54
6

Александр Бубнов выявил основную проблему «Зенита» в этом сезоне.

«У «Зенита» какая проблема сейчас. И об этом Барриос говорит. Что где-то раньше, говорит, мы могли быть расслаблены, а потом так включиться, что мало не покажется. Говорит, мы в первом тайме вообще не включались с любым соперником, а во втором… А сейчас у них проблема какая. Что когда им забивают, и надо включаться, даже им не забивают, а нужно выигрывать – они включиться не могут. Пропало это всe», – сказал Бубнов.

  • «Зенит» занимает третье место в РПЛ по итогам 15 туров.
  • На счету петербургской команды 30 очков.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Taps
1763716796
Главная проблема Зенита - Семак. Ну и Мюллер до кучи ...
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Цугундeр
1763717322
) Отключился, похоже, Бубен.. "Пропало это всe")) Набор глаголов- удел п.да.болов.)
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DMитрий
1763718412
Толика правды в этом есть. Только не Бубен обозначил проблему, как говорит заголовок, а Барик. Первый её пересказал.
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R_a_i_n
1763718476
Короче включалка паламалася
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subbotaspartak
1763722519
По моему бубен не включается, ни в первом, ни во втором... ни потом... н перед этим...
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FWSPM
1763729080
бариос думал что в этой отсталой лиге будет до 40 всех нагибать но старость не радость, тоже самое можно сказать и об остальных. те кто вели игру постарели а тех кого привозят это уже не тот уровень какие то сбитые летчики один хуже другого
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