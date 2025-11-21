Бубнов обозначил главную проблему «Зенита»

Александр Бубнов выявил основную проблему «Зенита» в этом сезоне.

«У «Зенита» какая проблема сейчас. И об этом Барриос говорит. Что где-то раньше, говорит, мы могли быть расслаблены, а потом так включиться, что мало не покажется. Говорит, мы в первом тайме вообще не включались с любым соперником, а во втором… А сейчас у них проблема какая. Что когда им забивают, и надо включаться, даже им не забивают, а нужно выигрывать – они включиться не могут. Пропало это всe», – сказал Бубнов.