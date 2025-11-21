Губерниев предложил трех тренеров «Спартаку»

Комментатор Дмитрий Губерниев предложил три кандидатуры на пост главного тренера «Спартака».

«Спартак» ранее уволил Деяна Станковича.

Команду временно возглавил Вадим Романов.

«Должны назначить российского тренера. У нас есть: Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов.

Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие. Если удержит эту шапку Мономаха и, так сказать, взойдет Романов на трон, то может у «Спартака» все быть хорошо», – сказал Губерниев.