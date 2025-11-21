Введите ваш ник на сайте
Губерниев предложил трех тренеров «Спартаку»

Сегодня, 10:31
2

Комментатор Дмитрий Губерниев предложил три кандидатуры на пост главного тренера «Спартака».

  • «Спартак» ранее уволил Деяна Станковича.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов.

«Должны назначить российского тренера. У нас есть: Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов.

Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие. Если удержит эту шапку Мономаха и, так сказать, взойдет Романов на трон, то может у «Спартака» все быть хорошо», – сказал Губерниев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1763711749
А кто-то спрашивал мнение губошлепа ??? Гыгыгы
Ответить
папандопала
1763712630
когда уже оно издохнет? надеюсь, в мучениях, с лыжой в жопе.
Ответить
