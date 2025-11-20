Введите ваш ник на сайте
Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»

Сегодня, 01:00

Лионель Месси дал понять, что ушел из «Барселоны» в 2021 году не по своей воле.

«Честно говоря, мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень, что нормально для столь многолетней карьеры. Не все идеально, бывают трудные времена.

Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы с удовольствием провел всю свою карьеру только там, не переходя в другой клуб», – сказал аргентинец.

  • 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: Sport.es
