Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»

Лионель Месси дал понять, что ушел из «Барселоны» в 2021 году не по своей воле.
«Честно говоря, мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень, что нормально для столь многолетней карьеры. Не все идеально, бывают трудные времена.
Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы с удовольствием провел всю свою карьеру только там, не переходя в другой клуб», – сказал аргентинец.
- 38-летний Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Sport.es