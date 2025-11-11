Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин считает, что стал сильнее как специалист со времен работы в «Спартаке».
– В чем главное отличие тренера Карпина периода «Спартака» от нынешнего?
– В том, что тренер Карпин до «Спартака» никого не тренировал, а теперь уже работает лет десять. Как тренер сейчас я точно сильнее, чем во времена работы в «Спартаке».
- Карпин был главным тренером красно-белых в 2009–2014 годах с перерывом.
- Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.
Источник: Sport24