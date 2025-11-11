Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин считает, что стал сильнее как специалист со времен работы в «Спартаке».

– В чем главное отличие тренера Карпина периода «Спартака» от нынешнего?

– В том, что тренер Карпин до «Спартака» никого не тренировал, а теперь уже работает лет десять. Как тренер сейчас я точно сильнее, чем во времена работы в «Спартаке».