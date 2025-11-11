Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что костяк «Зенита» состоит не из отечественных футболистов.

«Россияне не играют в «Зените»? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать? С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант.

В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» – куда угодно. Если Мостового туда возьмут», – сказал Карпин.