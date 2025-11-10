Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье выигрывает конкуренцию у Матвея Сафонова не по спортивным причинам.
«Он [Шевалье] не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.
Думаю, в «ПСЖ» есть опасения [что Сафонов вытеснит Шевалье], потому что он стоит 40 миллионов.
Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.
У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», – заявил Кафанов.
- Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 игр подряд.
- Его последнее появление на поле в составе парижан датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
- В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.