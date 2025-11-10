Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

Вчера, 20:08
6

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье выигрывает конкуренцию у Матвея Сафонова не по спортивным причинам.

«Он [Шевалье] не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.

Думаю, в «ПСЖ» есть опасения [что Сафонов вытеснит Шевалье], потому что он стоит 40 миллионов.

Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.

У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», – заявил Кафанов.

  • Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 игр подряд.
  • Его последнее появление на поле в составе парижан датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
  • В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

Еще по теме:
Кафанов назвал величайшего вратаря в истории сборной России 6
Кафанов: «Хайкин всегда хочет играть за сборную России» 3
Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ» 4
Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей Шевалье Люка Кафанов Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1762797373
А в ПСЖ об этом знают?
Ответить
rash1959
1762797723
Старичку больше не наливать
Ответить
...уефан
1762798100
...странноватый типаж этот Кафанов...
Ответить
Artemka444
1762801402
Ахах Три матча в кубке и встал надолго
Ответить
Povedkin
1762802120
«В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»------- А на какого они тогда Сафонова взяли ? Чтобы себе проблему придумать ---сидеть и бояться что кто из вратарей друг друга вытеснит ? В любой команде в воротах будет стоять лучший на данный момент.Лучший по мнению тренеров этой команды, а не по мнению журналистов, комментаторов и прочих кафановых. .Никто не берет одного сильного вратаря и пару плохих, чтобы не опасаться что сильного вытеснят.))) Бред у Кафанова.
Ответить
k611
1762839009
Странная логика
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
2
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
49
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе
00:43
Участник Лиги Европы хочет арендовать Захаряна
Вчера, 20:33
1
Кафанов: «В «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»
Вчера, 20:08
6
Кафанов оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 18:43
4
Конкурент Сафонова ответил на обвинения в фашизме
Вчера, 17:05
8
Конкурента Сафонова обвинили в фашизме
Вчера, 16:29
1
Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 матчей подряд
Вчера, 11:49
9
Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил
Вчера, 00:44
Реакция «Монако» на новость об интересе к Батракову
9 ноября
4
ФотоГоловин не реализовал выход один на один, после чего «Монако» проиграл
9 ноября
1
Назван обладатель награды Golden Boy-2025
4 ноября
5
Сафонов пошутил о французском слове
3 ноября
2
Реакция агента на интерес «ПСЖ» к Батракову
2 ноября
4
В «ПСЖ» может появиться еще один россиянин
2 ноября
7
Лига 1. Гол Рамуша на 94-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» (1:0)
1 ноября
Ташуев раскрыл клуб топ-лиги Европы, который мог возглавить
1 ноября
Тикнизян может оказаться в клубе из топ-5 лиг
1 ноября
ФотоГоловин расстался с девушкой
1 ноября
14
Погба, сыгравший 0 матчей за «Монако», получил травму
1 ноября
Глеб назвал условие для возвращения Сафонова в стартовый состав «ПСЖ»
31 октября
8
Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере
31 октября
3
ВидеоСафонов посетил концерт белорусского комика в Париже
31 октября
7
Сафонов прокомментировал ничью «ПСЖ» с аутсайдером
30 октября
3
«ПСЖ» сообщил о травме вингера сборной Франции
30 октября
Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»
30 октября
1
Головин прокомментировал дубль в ворота «Нанта»
30 октября
Головин приблизился к историческому рекорду в составе «Монако»
30 октября
1
Лига 1. Дубль Головина с замены помог «Монако» победить в гостях «Нант» (5:3)
30 октября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 