Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Ахматом»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.

Москвичи остались на 6-м месте.

Следующий соперник – ЦСКА.

– Хочу поблагодарить ребят, сегодня они молодцы. Показали, что мы от них хотели, командный дух, самоотдача, борьба. Благодаря всему этому мы одержали заслуженную победу.

– Сегодня «Спартак» выглядел тяжеловато и не сказать, что превзошел «Ахмат». С чем связана слабая игра в атаке?

– Позволю с вами не согласиться. Если посмотреть на факты, то здесь «Спартак» не побеждал около пяти лет. Эта победа далась нелегко, «Ахмат» – сильная и боевитая команда. Поле неидеальное, эта победа заслуженная, хоть и непростая. Моменты у нас были, момент Маркиньоса в начале игры…

– С чем связана замена Ливая? У него травма?

– Усталость сказывается, он провел очень энергозатратный матч с «Локомотивом». Это стало причиной его замены. Он провел хороший матч, в том числе отдал голевую передачу.