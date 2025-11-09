«Происходили неприемлемые вещи»: тренер «Спартака» – о матче с «Ахматом»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», недоволен судейством в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
- В поле судил Артем Чистяков.
- У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.
- Москвичи остались на 6-м месте.
– Я человек спокойный, но сегодня происходили неприемлемые вещи – арбитр свистел невероятное количество фолов против нас, а в обратную сторону не свистел. Это происходит не первый раз.
– С этим связано, что Деян Станкович сорвал голос?
– Да, было непросто в этом отношении. Он подсказывал ребятам и в течение игры. Но он сделал большое усилие, чтобы не получить красную карточку в этом матче.
Источник: «Матч ТВ»