Глушаков дал совет Захаряну, как избавиться от травм

7 ноября, 23:47
3

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о регулярных проблемах со здоровьем у полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захаряну не помешало бы приехать в Россию, на родину, увидеть друзей и на русском языке пообщаться.

Может быть, он там закис и ему тяжело психологически, может, от головы идут все эти травмы. Скорейшего выздоровления», – сказал Глушаков.

  • В этом сезоне Захарян забил 1 гол в 6 матчах (196 минут).
  • 22-летний российский футболист из-за травм пропустил более 250 дней, выступая за «Реал Сосьедад».

Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо» 11
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно» 3
Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Глушаков Денис Захарян Арсен
DMитрий
1762549261
Угу. Приехать в Россию, сходить в баню, устроит прилюдный скандал, пустить карьеру под откос и закончить с ней. Тогда, да... травм физических можно избежать. Глушак знает что советовать.
Ответить
шахта Заполярная
1762550466
Рецепт избавления от травм очень прост - это не играть в футбол. А если играешь, то трмвы будут, даже самогонка глушака не поможет
Ответить
темирхан
1762602709
Да их и нет этих травм! все это выдумка!!!!!!
Ответить
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
37
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
