Глушаков дал совет Захаряну, как избавиться от травм

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о регулярных проблемах со здоровьем у полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна.
«Захаряну не помешало бы приехать в Россию, на родину, увидеть друзей и на русском языке пообщаться.
Может быть, он там закис и ему тяжело психологически, может, от головы идут все эти травмы. Скорейшего выздоровления», – сказал Глушаков.
- В этом сезоне Захарян забил 1 гол в 6 матчах (196 минут).
- 22-летний российский футболист из-за травм пропустил более 250 дней, выступая за «Реал Сосьедад».
Источник: «Матч ТВ»