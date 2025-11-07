Глушаков дал совет Захаряну, как избавиться от травм

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о регулярных проблемах со здоровьем у полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захаряну не помешало бы приехать в Россию, на родину, увидеть друзей и на русском языке пообщаться.

Может быть, он там закис и ему тяжело психологически, может, от головы идут все эти травмы. Скорейшего выздоровления», – сказал Глушаков.