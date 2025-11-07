Зенитовец Энрике отреагировал на возможное попадание в символическую сборную года от ФИФА

Вингер «Зенита» Луис Энрике высказался о попадании в список футболистов, претендующих на место в символической сборной 2025 года по версии ФИФА.

«Для меня это было приятным сюрпризом – оказаться среди лучших игроков мира.

Думаю, это результат моей ежедневной работы и самоотдачи на тренировках и в матчах «Зенита».

Я очень доволен, что оказался среди лучших. Теперь нужно продолжать с тем же настроем и упорством, чтобы быть номинированным на такие награды и дальше», – заявил бразилец.